Kyodo: Такаити будет избрана премьером Японии благодаря новой коалиции партий

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной «Партией обновления Японии». Это гарантирует избрание лидера ЛДП Санаэ Такаити на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителей обеих партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo / Reuters Фото: Kyodo / Reuters

У правящей партии нет большинства в парламенте. 10 октября из альянса с ЛДП вышла центристская партия «Комэйто». Вместе с «Партией обновления Японии» у ЛДП будет 231 место в нижней палате парламента. Для большинства необходимо 233 мандата. Выборы премьер-министра пройдут в парламенте 21 октября.

По информации агентства, партии подпишут соглашение о создании коалиции 20 октября. Одним из условий «Партии обновления Японии» стало сокращение числа мест в парламенте и отмена политических пожертвований со стороны корпораций и организаций.

Партии планируют представить законопроект на внеочередной сессии парламента 21 октября. Кроме того, ЛДП будет добиваться отмены налога на продукты питания. Сейчас ставка составляет 10%.

64-летняя Санаэ Такаити стала лидером ЛДП по итогам выборов 4 октября. Она станет первой в истории страны женщиной на посту премьер-министра в случае избрания. Госпожа Такаити считается сторонницей крайне правых взглядов.

Подробнее о Санаэ Такаити — в материале «Ъ» «"Железная леди", восточная версия».