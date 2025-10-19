Нападающего Артемия Панарина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали лучшим игроком дня в НХЛ за победный гол и три результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил в матче регулярного чемпионата со счетом 4:3. Второй звездой дня НХЛ признала нападающего из США Джека Айкела из «Вегас Голден Найтс». Хоккеист сделал четыре передачи в домашней игре против «Калгари Флэймз» (6:1).

Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз, который сделал два гола и передачу в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Матч закончился со счетом 5:3.