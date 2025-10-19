Рейс UJ 638 египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Казани в Хургаду задержали на восемь часов, согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта.

Вылет рейса из Казани в Хургаду задерживается на восемь часов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самолет должен был вылететь в 07:05, но время отправления перенесли на 15:50.

Также почти на сутки был задержан рейс UT 134 из Казани в Уфу. Вылет, запланированный на 14:30 18 сентября, перенесли на 14:00 следующего дня. Сейчас, судя по онлайн-табло, проводят посадку пассажиров.

Al Masria Universal Airlines имеет флот всего из шести самолетов. Основным хабом компании является Международный аэропорт Каира. С 20 мая авиакомпания сократила полетную программу из России почти на треть, что затронуло рейсы на популярные курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Влас Северин