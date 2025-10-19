Обвиняемая потерялась на этапе

Уже почти три месяца Дорогомиловский суд столицы не может приступить к рассмотрению по существу уголовного дела об особо крупной растрате из севастопольского банка ВВБ. Заседания откладываются из-за отсутствия основного обвиняемого — бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Анджелы Сергеевой. Фигурантку еще летом этапировали в Рыбинск Ярославской области, где изначально должны были рассматривать это дело, а после изменения территориальной подсудности вернуть обратно до сих пор не могут.

Как стало известно “Ъ”, к рассмотрению уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из обанкротившегося севастопольского банка ВВБ Дорогомиловский суд Москвы не может приступить с июля 2025 года. На днях заседание было перенесено уже в четвертый раз — на этот раз на 16 ноября. Причиной является отсутствие главного обвиняемого — бывшего бенефициара этого кредитного учреждения 54-летней Анджелы Сергеевой.

Еще летом все материалы были направлены в Рыбинский горсуд Ярославской области, где изначально планировалось рассмотрение уголовного дела. Следом за ними туда этапировали и обвиняемую Сергееву. Из четырех фигурантов она единственная, кто сейчас содержится под стражей.

Помимо нее хищение из ВВБ более 1,7 млрд руб. Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) инкриминировало находящимся под домашним арестом бывшему вице-президенту, главе кредитного комитета банка Ирине Фаминской, экс-советнику президента, управляющей офисом «Московский» рыбинского филиала ВВБ Анне Глебиной и сменившей ее в последней должности Светлане Деминой. Их четвертый предполагаемый сообщник — специалист залогового отдела Станислав Гладков — скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено.

По данным “Ъ”, из Рыбинска в Дорогомиловский суд дело вернули по ходатайству подсудимых на том основании, что все они, а также многие свидетели проживают в столице.

Но если материалы в Москве оказались довольно быстро, то этапирование Анджелы Сергеевой по каким-то причинам сильно затянулось.

Как уже рассказывал “Ъ”, изначально экс-бенефициар ВВБ Сергеева в этом деле вообще отсутствовала. Осенью 2023 года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в том числе потому, что следствие не дало оценки показаниям свидетелей, а также других обвиняемых о том, что хищения, осуществлявшиеся под видом выдачи фиктивных кредитов, происходили по указанию фактического владельца ВВБ Анджелы Сергеевой. При этом последняя, по данным “Ъ”, претендовала в этом деле сначала даже на роль потерпевшей, которую якобы обманывал топ-менеджмент, но все же в итоге осталась в статусе свидетеля.

Как только дело вернулось в СКР, арест Анджелы Сергеевой не заставил себя долго ждать. Задержали ее 23 сентября 2023 года в подмосковном коттеджном поселке «Европа-1», где женщина и проживала, а Басманный суд отправил ее в СИЗО. На дополнительное расследование ушло еще почти полтора года. При этом уже после того, как Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, в отношении Анджелы Сергеевой и Ирины Фаминской было возбуждено еще одно уголовное дело — о легализации (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) средств, украденных из крымского банка.

По данным “Ъ”, фигуранткам вменяется отмывание более 30 млн руб. На такую сумму десятки ООО и ИП якобы успели оказать подконтрольным им фирмам различного вида услуги и поставили всевозможные товары.

Разбираться в обстоятельствах исчезновения денег из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, средства из банка, основными клиентами которого были физлица, сообщники выводили с июля 2017 по февраль 2018 года через свой крупнейший рыбинский филиал, выдавая кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных гендиректоров.

Кредитное учреждение, ранее базировавшееся в Ярославле, но в 2015 году переехавшее в Севастополь, лишилось лицензии в апреле 2018 года. По данным регулятора, банк, довольно быстро став одним из ключевых кредитных учреждений полуострова, обзавелся не только весьма внушительной клиентурой, но и значительным объемом проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. «С учетом значимости банка для Республики Крым и города Севастополя» в нем была введена временная администрация и на него был наложен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку искали санаторов, однако после аудита стало понятно, что ситуация в нем катастрофическая. Так, руководство банка отказалось передавать администрации кредитные досье на 1,2 млрд руб., а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов незадолго до краха. В итоге его долг перед кредиторами составил более 12,3 млрд руб.

