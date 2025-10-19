Сбежавшего из КНДР солдата взяли под стражу в Южной Корее

Северокорейского солдата, который пересек сухопутную границу на юге страны, взяли под стражу в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея (JCS).

Солдат пересек демаркационную линию на центральном участке границы сегодня. Южнокорейские военные выследили его, чтобы провести стандартную операцию по его задержанию, следует из публикации. В ведомстве отметили, что пока никаких необычных перемещений со стороны северокорейских военных не зафиксировали.

В Южной Корее начали расследовать мотивы и способ побега солдата. По подсчетам Министерства объединения страны, в прошлом году в Республику Корея сбежало 236 жителей КНДР.