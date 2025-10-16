Балканам раздали по еврозаслугам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила 16 октября большое балканское турне, посетив Албанию, Черногорию, Боснию, Сербию, Косово и Северную Македонию. В центре турне оказались подчеркнутая поддержка планов Черногории и Албании вступить в ЕС уже в 2028 году и жесткая критика ключевой страны региона Сербии, которая притормозила в своем движении к Евросоюзу. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич





Нынешнее большое балканское турне Урсула фон дер Ляйен совершила спустя ровно год после ее первого посещения региона, когда она объявила, что приоритетом ее нового мандата на посту главы Еврокомиссии станет расширение Евросоюза на Балканы. А для стимулирования этого процесса Брюссель выделил странам региона €6 млрд, предусмотренных планом роста для Балкан. В ходе нынешнего турне Урсула фон дер Ляйен проинспектировала, как кандидаты осваивают выделенные ЕС средства, и обозначила передовиков.

Ими, по оценке главы Еврокомиссии, оказались Албания и Черногория.

Что в общем-то и неудивительно. Именно эти две страны комиссар по расширению ЕС Марта Кос еще весной назвала главными (и единственными) кандидатами на присоединение к Евросоюзу до конца нынешнего десятилетия. Это, по сути, означало, что ЕС, решивший после начала в 2022 году боевых действий на Украине реанимировать свою политику расширения, с фаворитами определился и намерен их всячески тянуть в свои ряды.

Поэтому в Тиране и Подгорице Урсула фон дер Ляйен не скупилась на похвалы, хотя даже в самом Евросоюзе признают, что и Черногория, и Албания делают в плане реформ куда меньше, чем обещают. В Тиране глава Еврокомиссии объявила, что «Албания — на правильном пути к членству в ЕС и в последние три года добилась рекордного прогресса». А в подтверждение своих слов высокая гостья из Брюсселя сообщила о ценном подарке — выделении Албании почти €100 млн, предусмотренных планом роста.

В Подгорице планка похвал была поднята еще выше. «Каждый раз, когда я приезжаю в Черногорию, ощущаю, как бьется сердце Европы»,— патетично заявила Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Черногория тоже «на правильном пути к членству в ЕС». Главу Еврокомиссии не смутило даже то, что во время ее визита власти республики проигнорировали настойчивое требование гостьи как можно скорее завершить формирование Конституционного суда: ни один из судей так и не был избран.

«Все, что сказала здесь Урсула фон дер Ляйен, можно перевести с изощренного дипломатического языка на простой язык улицы так: вы в любом случае должны быть в Евросоюзе и не вздумайте как-то увиливать»,— пояснил “Ъ” суть визита главы Еврокомиссии известный черногорский публицист и комментатор Желько Вукмирович.

А вот Сербии с визитом Урсулы фон дер Ляйен повезло куда меньше. Год назад во время посещения Белграда глава Еврокомиссии уверяла, что «Сербия — одна из самых продвинутых стран в процессе расширения ЕС» и что «ее шансы стать членом Евросоюза велики», а к сербскому президенту Вучичу она обращалась исключительно «дорогой Александр». На сей раз все было иначе.

«Позиция ЕС подразумевает свободу, а не репрессию, включая право на мирные протесты. Мы выступаем за партнерство, а не за подчинение, за дипломатию вместо агрессии»,— жестко заявила гостья из Брюсселя после переговоров с президентом Сербии, особо подчеркнув, что «ЕС ожидает большего соответствия внешней политики Сербии курсу Евросоюза, включая санкции против России». Не помогло даже то, что в ходе визита Урсулы фон дер Ляйен Александр Вучич объявил об обнаружении сербскими спецслужбами трех граждан РФ в лагерях на территории Сербии, где готовили иностранцев для организации беспорядков в Молдавии во время тамошних недавних выборов. «Ожидаем, что Сербия будет в два раза быстрее двигаться по пути к ЕС»,— подытожила глава Еврокомиссии и предложила президенту Сербии «примерно через месяц» прибыть в Брюссель для обсуждения хода сербских реформ. «Вучичу ясно сказано: выполни то, что обещал, и приезжай через месяц, тогда и посмотрим, что ты сделал,— прокомментировал итоги нынешнего визита Урсулы фон дер Ляйен в Сербию замглавы белградского Форума по международным отношениям Душко Лопандич.— И это в корне отличается от того, что было год назад».