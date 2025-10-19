Минобороны Швеции призвало европейские страны перейти в «режим войны»

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны перейти в «режим войны». Об этом он заявил в интервью RND.

«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к возможной войне как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир»,— сказал Пол Йонсон.

Министр заявил, что около 90% населения Швеции хотят сохранить или расширить помощь Украине, а подавляющее большинство выступает за увеличение расходов на оборону. По его словам, для урегулирования российско-украинского конфликта необходимо нарастить военную помощь Украине и ужесточить санкции против России.

Кроме того, глава Минобороны королевства высказался о появлении беспилотников в воздушном пространстве Польши, которое произошло в сентябре. По словам Пола Йонсона, в связи с этим страны НАТО должны «предпринять новые военные шаги для противодействия эскалации России». Он добавил, что альянс может нанести ответный удар по кораблям и дронам, если они незаконно появятся в их морском или воздушном пространстве.

В сентябре власти Польши и Румынии сообщили о нарушении их воздушного пространства российскими беспилотниками. С аналогичными заявлениями выступали власти Дании и Норвегии. 2 и 3 октября аэропорт Мюнхена временно приостанавливал работу из-за появления над ним неопознанных БПЛА, после чего канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в дестабилизации ситуации. Кремль отвергает любую причастность к этим запускам.

