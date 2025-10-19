«Балтика» плывет по графику «Зенита»

В заключительных матчах 12-го тура чемпионата России по футболу крупные победы — 3:0 — одержали «Зенит» и «Балтика». Но если петербуржцы ожидаемо разгромили «Сочи», то калининградцы неожиданно легко разобрались на выезде с очень крепким «Рубином». В матче московского «Динамо» и «Ахмата» была зафиксирована ничья 2:2.

В противостоянии с занимавшим 16-е место «Сочи» «Зенит» быстро открыл счет. Центральный защитник Нуралы Алип выбрал правильную позицию в чужой штрафной площади и добил мяч в сетку после того, как голкипер Юрий Дюпин отразил удар Вендела. Но хозяева не посыпались и больше не пропустили до перерыва, а во втором тайме даже могли отыграться, когда Антону Зиньковскому удалась острая подача на ворота Дениса Адамова. Однако затем зенитовец Луис Энрике попал в руку защитника Сергея Волкова и заработал «мусорный» пенальти, который реализовал Густаво Мантуан. На этом интрига практически умерла, тем более что черноморцы уже не создавали голевые ситуации. В концовке судья Егор Егоров еще раз наказал их за аналогичное нарушение в штрафной, когда Марсело Алвес тоже не сумел спрятать руки, и Андрей Мостовой точно пробил с 11-метровой отметки.

Победив 3:0, «Зенит» остался на четвертом месте с 23 очками, но вплотную приблизился к замыкающему тройку ЦСКА, у которого 24 балла.

Находившаяся на пятой строчке «Балтика» гостила у «Рубина», который отставал от нее всего на два пункта и сам метил на эту позицию. Казалось, что калининградцам будет очень тяжело в Казани, а они сразу подавили достаточно мобильную команду Рашида Рахимова своей гиперактивностью и повели 2:0. Нападающий Брайан Хиль разыграл нехитрую комбинацию с Тентоном Йенне и забил седьмой гол в чемпионате, догнав в списке лучших бомбардиров Дмитрия Воробьева из «Локомотива». Вскоре у гостей отличился юркий Максим Петров, который вполне мог оформить до перерыва дубль, а то и хет-трик, учитывая, как часто он угрожал воротам. Только в конце первого тайма подопечные Андрея Талалаева несколько ослабили напор, и лидер казанцев Мирлинд Даку едва не сократил разницу. «Балтику» выручил голкипер Максим Бориско, потащивший его удар головой с углового.

Впрочем, после перерыва первый номер калининградцев совершил еще более крутой сейв, когда отбил пенальти в исполнении того же Даку. С другой стороны, и албанский форвард действовал слишком прямолинейно, понадеявшись на силу в ущерб точности. Причем его промах как-то деморализующе повлиял на партнеров, и «Рубин» никак не мог вернуться в игру. Даже вратарь Евгений Ставер чуть не привез себе курьезный гол, еле-еле успев вынести с ленточки мяч, прокатившийся у него под ногой. Но потом Мингиян Бевеев зарядил ему в «девятку», и «Балтика» одержала убедительную победу 3:0, подтянувшись к «Зениту» с 23 очками. Вообще, эта команда не перестает удивлять и по-прежнему идет вровень с признанными лидерами.

«Динамо» пока отстает от ведущих клубов чемпионата и могло подняться только на седьмое место, но на его пути в 12-м туре стоял ставший весьма грозным под руководством Станислава Черчесова «Ахмат». Их противостояние с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным само по себе вызывало большой интерес, ведь это, наверное, сейчас два самых авторитетных российских специалиста. Активнее начали матч москвичи, которые проломили на стандарте несколько потерявшую в мощи из-за дисквалификации Усмана Ндонга грозненскую оборону. Эль-Мехди Маухуб, Иван Сергеев и Максим Осипенко общими усилиями запихали мяч в сетку, а гол в итоге записали на второго. Правда, через пять минут преимущество хозяев испарилось. С ударом Максима Самородова дебютировавший в премьер-лиге голкипер Курбан Расулов справился, а вот Георгий Мелкадзе бил уже в пустой створ. Более того, по ходу первого тайма в ворота 19-летнего динамовца поставили пенальти после довольно легковесного фола Бителло на Максиме Сидорове. Однако дрогнул отнюдь не Расулов, а Лечи Садулаев, засадивший куда-то по воробьям.

Еще до перерыва из-за травмы покинул поле Антон Миранчук, и бело-голубым его организаторских способностей не хватало, тем более что они постоянно были на мяче. Карпин даже произвел обратную замену Ярослава Гладышева, который вышел вместо Миранчука. У гостей тоже наблюдался определенный кризис идей и разладилась контригра, но Черчесов выпустил на последние минуты Мохамеда Конате, и он отдал голевую передачу на Эгаша Касинтуру, а тот разобрался один на один с Расуловым. Тем не менее хозяева выкарабкались из сложнейшего положения, и Константин Тюкавин в компенсированное время замкнул головой подачу Сергеева. Матч завершился вничью 2:2, хотя опорник грозненцев Исмаэл Силва еще нанес удар в перекладину.

Таким образом, «Динамо» и «Ахмат» с 16 очками по-прежнему занимают восьмое и девятое места.

Александр Ильин