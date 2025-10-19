Наставник СКА считает успехи «Локомотива» заслугой Никитина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов считает, что успехи ярославского ХК «Локомотив» в текущем сезоне являются результатом тренерской работы экс-наставника Игоря Никитина. Об этом Ларионов сказал после матча с ярославским клубом 18 октября, в котором «железнодорожники» одержали победу.

Наставника СКА спросили о разнице в игре команды под руководством Игоря Никитина и Боба Хартли. Первый руководил командой предыдущие четыре сезона, второй — пришел в прошедшем межсезонье.

«Когда ты имеешь коллектив, который выиграл Кубок Гагарина, который сохранился практически целиком, который знает, как побеждать. Это команда, которая сформирована уже многие годы, и по системе, и по тактике игры она абсолютно похожа. Но я все-таки считаю, что это заслуга предыдущего тренера, потому что он над этим работал, и его это люди. За два-три месяца поменять, построить какие-то вещи по-другому — нереально. Эти ребята работают по тем лекалам, которые были сделаны Никитиным»,— сказал Игорь Ларионов в ходе послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Командой руководил Игорь Никитин, который в межсезонье «по собственной инициативе» расторг соглашение с ярославским клубом, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Остальной штаб также перешел в столичный клуб.

