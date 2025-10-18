«Локомотив» на выезде победил СКА

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился счетом 1:3.

После первых 20 минут матча счет был в пользу гостей — забили «железнодорожники» Александр Радулов и Рушан Рафиков. Во втором периоде преимущество «Локомотива» увеличил нападающий Артур Каюмов, забросивший шайбу в ворота соперника с передачи капитана ярославцев Александра Елесина.

В третьем периоде хозяева смогли реализовать большинство — отличился Сергей Плотников, чем лишили вратаря «Локомотива» сухаря. За 15 секунд до конца игры в ворота «Локомотива» назначили буллит за сдвиг ворот Исаевым, но голкипер смог отбить шайбу. Поэтому матч завершился со счетом 1:3.

Прошлая встреча команд в текущем сезоне также завершилась победой ярославцев со счетом 4:2. 20 октября «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо».

Алла Чижова