В Крыму создадут природный заповедник «Мыс Мартьян»

В Ялте создадут государственный природный заповедник «Мыс Мартьян» на базе одноименного парка регионального значения. Общая площадь составит 241,4 га. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Район мыса Мартьян — один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны»,— следует из пресс-релиза правительства. Там произрастают реликтовые леса, обитают более 1,3 тыс. видов животных.

Некоторые из животных занесены в Красную книгу. В акватории Черного моря, которая вошла в состав заповедника, насчитывается более 150 видов морских животных. В правительстве считают, что создание заповедника создаст условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.