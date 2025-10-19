Главе СКР доложат по делу о избиении женщины-инвалида в Ижевска

Главе СУ СКР Александру Бастрыкину представят доклад по уголовному делу по факту хулиганства в отношении ижевчанки с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) после публикации в СМИ кадров избиения трех человек, в числе которых инвалид по зрению, группой молодых людей возле кафе на ул. Ворошилова в Ижевске. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Как писал «Ъ-Удмуртия», ночью 6 сентября 41-летняя инвалид возле своего дома попросила компанию молодых людей из семи персон не шуметь. В ответ на это, рассказала изданию «Сусанин» знакомая пострадавшей, ее облили пивом, после чего у потерпевшей отобрали телефон. Это произошло при попытке сфотографировать корочку одной из участниц потасовки, утверждавшей, что работает в полиции.

Подробнее о деле читайте в материале на сайте «Ъ-Удмуртия».

Анастасия Лопатина