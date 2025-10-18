СКР завел уголовное дело по кадрам избиения трех человек возле ижевского кафе

СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) после публикации в СМИ кадров избиения трех человек, в числе которых инвалид по зрению, группой молодых людей возле кафе на ул. Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщили в региональном следственном управлении. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Как писал «Ъ-Удмуртия», ночью 6 сентября 41-летняя инвалид возле своего дома попросила компанию молодых людей из семи персон не шуметь. В ответ на это, рассказала изданию «Сусанин» знакомая пострадавшей, ее облили пивом, после чего у потерпевшей отобрали телефон. Это произошло при попытке сфотографировать корочку одной из участниц потасовки, утверждавшей, что работает в полиции.

После этого компания переместилась к кафе «Пилот» на ул. Ворошилова, мимо которого проходили соседи пострадавшей. Инвалид попросила девушку из группы позвонить отнявшему телефон, однако получила удар и упала. Тогда компания начала избивать всех троих.

«В ходе возникшего конфликта одна из женщин, находившихся во дворе, нанесла потерпевшей (речь о жительнице с ОВЗ.— “Ъ-Удмуртия”) побои и вырвала из ее рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме 20 тыс. руб.»,— говорится в сообщении МВД.

Как заявила знакомая пострадавшей, судмедэкспертиза показала, что вреда здоровью нет. После инцидента было заведено уголовное дело по факту грабежа (ст. 161 УК). Задержанной оказалась 20-летняя безработная, ей назначили подписку о невыезде.

Потерпевшей жительнице с ОВЗ вернули похищенное и возместили ущерб за поврежденный смартфон. «В настоящее время из уголовного дела выделены материалы проверки по фактам нанесения побоев (в том числе соседям.— “Ъ-Удмуртия”), а также хищения мобильного телефона»,— добавили в МВД. Уголовное дело о грабеже в ближайшее время направят в суд.

Анастасия Лопатина