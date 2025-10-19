Пожар на газзаводе под Оренбургом после атаки БПЛА ВСУ ликвидирован

Пожар на газзаводе под Оренбургом, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован. Об этом «Ъ-Волга» сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Об атаке беспилотников на завод стало известно сегодня утром, 19 октября. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, частично пострадала инфраструктура предприятия — после удара беспилотника «началось возгорание одного из цехов». На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. По официальным данным, пострадавших нет.

По информации источника «Ъ-Волга», пожар начался около 5:00 (MSK+1). Для тушения огня привлекались несколько десятков единиц спецтехники.

Сабрина Самедова