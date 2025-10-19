Онигири и шаурма могли стать причиной отравления более 40 жителей Бурятии

Жители Бурятии, госпитализированные с острой кишечной инфекцией, незадолго до отравления ели онигири и шаурму из магазинов сети «Николаевский» в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Продукцию компании «Восток» в магазинах сети убрали с полок, передает агентство. Речь идет о готовых бутербродах, бургерах, шаурме, онигири, пицце и вторых блюдах собственного приготовления.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

С острой кишечной инфекцией были госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от семи до 15 лет. Всего зафиксировано 43 случая отравления.