Более 30 жителей Бурятии госпитализированы с острой кишечной инфекцией

В Бурятии 36 человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией, в том числе 21 ребенок в возрасте от семи до 15 лет, сообщил Минздрав республики. Всего зафиксировано 43 случая отравления.

«Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести»,— сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в Telegram.

Ранее ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор писал, что госпитализированы 43 человека.

Региональное управление Роспотребнадзора уточнило, что все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО «Восток». Ее приобрели в магазинах сети «Николаевский» в Улан-Уде. Служба проводит эпидемиологическое расследование. СКР возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).