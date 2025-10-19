Пожар в складском комплексе на Заповедной тушили по повышенному номеру сложности

Крупный пожар произошел рано утром 19 октября в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Заповедная улица, дом 51А поступил в 05:43, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В складском комплексе происходило горение на площади 80 кв. метров. Пламя охватило емкости с пищевыми красителями. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС.

К ликвидации огня привлекалось 20 спасателей и шесть единиц техники. Справиться с возгоранием удалось в 08:01. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик