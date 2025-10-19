В Роспатенте назвали причину отказа певцу Shaman в регистрации товарного знака

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», поскольку признал это выражение общеупотребимым и несущим общеизвестное значение. Об этом «РИА Новости» заявил глава ведомства Юрий Зубов.

«Причина — несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков»,— сказал господин Зубов.

Общеупотребимые слова и выражения, которые имеют общеизвестное значение, не отвечают требованиям охраноспособности и потому не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, отметил глава Роспатента.

Shaman подал две заявки на регистрацию бренда «Я русский» в октябре прошлого года. Под этим товарным знаком планировалось выпускать алкогольные напитки, парфюмерию, шампуни, пену для ванн, секс-игрушки и ряд других товаров. Сам Ярослав Дронов говорил, что таким образом хотел контролировать использование названия его песни на товарах.

В марте этого года Роспатент дал Ярославу Дронову шесть месяцев, чтобы он предоставил пояснения для возможной регистрации знака. Однако в конце августа ведомство отказало певцу.