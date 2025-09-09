Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу ведомства. Согласно ей, решение было вынесено в конце августа.

Отказ получен по обеим заявкам, поданным на регистрацию упомянутого товарного знака. В марте ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он предоставил пояснения и комментарии для возможной регистрации знака. Причины отказа не уточняются.

Господин Дронов подал заявку на регистрацию бренда «Я русский» в октябре 2024 года. Бренд предполагалось использовать для производства и продажи алкогольных напитков и других товаров, включая шампуни, пену для ванн и секс-игрушки. Музыкант говорил, что таким образом хочет контролировать выпуск продукции, в которой фигурирует название его песни.

«Я русский» — сингл Shaman, выпущенный 22 июля 2022 года. За два дня клип на песню набрал два миллиона просмотров на YouTube.