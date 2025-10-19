«Теплица» для людей
Уральская индустриальная биеннале проложила маршрут в Рефтинский
Команда Уральской индустриальной биеннале современного искусства активно осваивает новые территории. В рамках работы ее арт-резиденции в поселке Рефтинский появился объект «Теплица», который, по замыслу авторов, раскрывает индустриальную составляющую территории и особенности местных жителей. С новым проявлением современного искусства познакомилась корреспондент «Ъ-Урал» Анна Капустина.
Презентация арт-объекта «Теплица»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Уральская индустриальная биеннале современного искусства впервые прошла в Екатеринбурге в 2010 году и с тех пор проводилась раз в два года. Всего было организовано шесть масштабных выставочных проектов, на которых художники из разных стран представили объекты искусства, посвященные индустриальному наследию уральских городов. В последний раз биеннале проводилась в 2021 году под темой «Время обнимать и уклоняться от объятий». В ее мероприятиях участвовали более 50 художников и творческих коллективов из 23 стран мира. В 2023 году проведение Уральской индустриальной биеннале было отменено.
Несмотря на отсутствие масштабных проектов в Екатеринбурге, команда биеннале продолжает свою работу. С 2021 года она занималась сбором архива работ биеннале, который затем станет полноценным сайтом.
«Пока мы не знаем, в каком формате это будет, возможно выставки, кино или другие медиумы и формы. Для нас архив — это не просто воспоминания, это возможность говорить о сегодняшнем дне, в том числе про настоящее»,— сказала исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова.
Мурал «Человек, держащий солнце», работа художника Кирилла Ведерникова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Еще один формат работы — арт-резиденции. Приглашенный художник приезжает в населенный пункт, знакомится с ним и его жителями. В итоге он создает работу, в центре внимания которой индустриальное наследие места. Ранее их выставляли в рамках биеннале в Екатеринбурге. Теперь они остаются на территориях, для которых были созданы, а жителей Екатеринбурга могут воспользоваться туристическим арт-маршрутом.
Итог работы арт-резиденции в свердловском поселке Рефтинский команда биеннале показала 17 октября.
Поселок городского типа Рефтинский появился в 1966 году, когда велось строительство Рефтинской ГРЭС (сейчас она вырабатывает около 40% энергии, потребляемой в Свердловской области). В поселке находится крупная птицефабрика. Население более 15 тыс. человек. Расположен в 20 км от Асбеста и в 110 км от Екатеринбурга.
Художник Ольга Рокаль за несколько месяцев в Рефтинском создала объект «Теплица» — ротонду из просвечивающего пластика, где можно собраться и ощутить тепло друг друга. Место для нее в парке выбрали вместе с жителями и местной администрацией. Объект связан с индустриальным контекстом места, где он появился, — Рефтинская ГРЭС вырабатывает энергию для значительной части Свердловской области, однако «излишки энергии» помогают не замерзать водохранилищу, «зимнему саду» и, как говорят местные жители, сердцам живущих в Рефтинском людей.
Презентация арт-объекта «Теплица»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Первой точкой посещения для нас была Рефтинская ГРЭС, и с первой минуты мы почувствовали, что там очень сильно топят. Потом когда ты заходишь в учреждения культуры, другие места поселка, снова возникает этот образ тепла»,— пояснил автор идеи проекта, участник арт-резиденции Ярослав Алешин.
Крыша павильона напоминает цветок. «Мы увидели, как много здесь цветников, где растут астры, георгины, и по нашей задумке она должна была напоминать именно георгину»,— пояснила Ольга Рокаль. Вечером цветок загорается одновременно с городским освещением. Часть ротонды собрана из керамических изоляторов для проводов — художник подметила, что многие люди используют их в быту, на клумбах для украшения и решила сделать элементом арт-объекта.
Внутри ротонды — кнопка, которую можно нажать и услышать одну из 25 историй жителей Рефтинского. Часть из них озвучены голосами самих авторов, часть были переозвучены, но все они рассказывают о тепле их родного поселка.
Еще один арт-объект появился в Рефтинском летом в рамках паблик-арт-фестиваля «Смена». Работа Кирилла Ведерникова «Человек, держащий солнце» показывает человека-творца, который создает мир вокруг себя, поскольку темой фестиваля в этом году стала «Человек градообразующий». Индустриальный пейзаж на его фоне подчеркивает созидательное начало и излучаемый человеком свет. Несмотря на то, что сама работа создана не в рамках биеннале, ее могут увидеть гости маршрута арт-резиденции, который дополняет объекты искусства.
Виды поселка Рефтинский
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как рассказала Анна Пьянкова, арт-резиденции становятся регулярным и основным форматом биеннале. «Формат арт-резиденций — наиболее подходящий не просто для разговора об искусстве, а о современном мире через искусство, о том, как влиять на среду, как ее развивать, как выстраивать отношения с горожанами через искусство»,— пояснила она.
В декабре ожидаются проекты в Челябинской области — в Миассе и Магнитогорске, а весной 2026 года — в Порогах.
Проекты биеннале поделены на три тематических направления: ГЭС и ГРЭС, НИИ и соцгорода. Рефтинский и Пороги имеют ГРЭС и ГЭС, Магнитогорск — соцгород, а Миасс — НИИ.
Презентация арт-объекта «Теплица»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Помимо создания объектов в городах, команда биеннале организует туда выезды, которые позволяют познакомиться с городом. Поездки из Екатеринбурга в Рефтинский уже начались и продолжатся до ноября, позднее будут организованы однодневные поездки в Миасс и двухдневные в Магнитогорск.
«Порой мы живем с ошибочным стереотипом, что не в Рефтинском, Миассе, Магнитогорске или других географически близких нам городах мы не сможем узнать что-то интересное, а приезжая туда, мы открываем целый мир»,— объяснила Анна Пьянкова.
Исследователь Урала и экскурсовод Дмитрий Москвин добавил, что проекты арт-резиденций могут служить функции «проявления» населенных пунктов на карте, который актуален не только для гостей, но и для жителей. «Не надо иллюзий, что Рефтинский должен стать туристическим центром, но когда горожане хорошо, интересно о себе мыслят и говорят, это начинает интересовать внешнюю аудиторию»,— пояснил господин Москвин.