«Теплица» для людей

Команда Уральской индустриальной биеннале современного искусства активно осваивает новые территории. В рамках работы ее арт-резиденции в поселке Рефтинский появился объект «Теплица», который, по замыслу авторов, раскрывает индустриальную составляющую территории и особенности местных жителей. С новым проявлением современного искусства познакомилась корреспондент «Ъ-Урал» Анна Капустина.



Презентация арт-объекта «Теплица»

Презентация арт-объекта «Теплица»

Уральская индустриальная биеннале современного искусства впервые прошла в Екатеринбурге в 2010 году и с тех пор проводилась раз в два года. Всего было организовано шесть масштабных выставочных проектов, на которых художники из разных стран представили объекты искусства, посвященные индустриальному наследию уральских городов. В последний раз биеннале проводилась в 2021 году под темой «Время обнимать и уклоняться от объятий». В ее мероприятиях участвовали более 50 художников и творческих коллективов из 23 стран мира. В 2023 году проведение Уральской индустриальной биеннале было отменено.

Несмотря на отсутствие масштабных проектов в Екатеринбурге, команда биеннале продолжает свою работу. С 2021 года она занималась сбором архива работ биеннале, который затем станет полноценным сайтом.

«Пока мы не знаем, в каком формате это будет, возможно выставки, кино или другие медиумы и формы. Для нас архив — это не просто воспоминания, это возможность говорить о сегодняшнем дне, в том числе про настоящее»,— сказала исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова.

Мурал «Человек, держащий солнце», работа художника Кирилла Ведерникова

Мурал «Человек, держащий солнце», работа художника Кирилла Ведерникова

Еще один формат работы — арт-резиденции. Приглашенный художник приезжает в населенный пункт, знакомится с ним и его жителями. В итоге он создает работу, в центре внимания которой индустриальное наследие места. Ранее их выставляли в рамках биеннале в Екатеринбурге. Теперь они остаются на территориях, для которых были созданы, а жителей Екатеринбурга могут воспользоваться туристическим арт-маршрутом.

Итог работы арт-резиденции в свердловском поселке Рефтинский команда биеннале показала 17 октября.

Поселок городского типа Рефтинский появился в 1966 году, когда велось строительство Рефтинской ГРЭС (сейчас она вырабатывает около 40% энергии, потребляемой в Свердловской области). В поселке находится крупная птицефабрика. Население более 15 тыс. человек. Расположен в 20 км от Асбеста и в 110 км от Екатеринбурга.

Художник Ольга Рокаль за несколько месяцев в Рефтинском создала объект «Теплица» — ротонду из просвечивающего пластика, где можно собраться и ощутить тепло друг друга. Место для нее в парке выбрали вместе с жителями и местной администрацией. Объект связан с индустриальным контекстом места, где он появился, — Рефтинская ГРЭС вырабатывает энергию для значительной части Свердловской области, однако «излишки энергии» помогают не замерзать водохранилищу, «зимнему саду» и, как говорят местные жители, сердцам живущих в Рефтинском людей.

Презентация арт-объекта «Теплица»

Презентация арт-объекта «Теплица»

«Первой точкой посещения для нас была Рефтинская ГРЭС, и с первой минуты мы почувствовали, что там очень сильно топят. Потом когда ты заходишь в учреждения культуры, другие места поселка, снова возникает этот образ тепла»,— пояснил автор идеи проекта, участник арт-резиденции Ярослав Алешин.

Крыша павильона напоминает цветок. «Мы увидели, как много здесь цветников, где растут астры, георгины, и по нашей задумке она должна была напоминать именно георгину»,— пояснила Ольга Рокаль. Вечером цветок загорается одновременно с городским освещением. Часть ротонды собрана из керамических изоляторов для проводов — художник подметила, что многие люди используют их в быту, на клумбах для украшения и решила сделать элементом арт-объекта.

Внутри ротонды — кнопка, которую можно нажать и услышать одну из 25 историй жителей Рефтинского. Часть из них озвучены голосами самих авторов, часть были переозвучены, но все они рассказывают о тепле их родного поселка.

Еще один арт-объект появился в Рефтинском летом в рамках паблик-арт-фестиваля «Смена». Работа Кирилла Ведерникова «Человек, держащий солнце» показывает человека-творца, который создает мир вокруг себя, поскольку темой фестиваля в этом году стала «Человек градообразующий». Индустриальный пейзаж на его фоне подчеркивает созидательное начало и излучаемый человеком свет. Несмотря на то, что сама работа создана не в рамках биеннале, ее могут увидеть гости маршрута арт-резиденции, который дополняет объекты искусства.

Виды поселка Рефтинский

Виды поселка Рефтинский

Как рассказала Анна Пьянкова, арт-резиденции становятся регулярным и основным форматом биеннале. «Формат арт-резиденций — наиболее подходящий не просто для разговора об искусстве, а о современном мире через искусство, о том, как влиять на среду, как ее развивать, как выстраивать отношения с горожанами через искусство»,— пояснила она.

В декабре ожидаются проекты в Челябинской области — в Миассе и Магнитогорске, а весной 2026 года — в Порогах.

Проекты биеннале поделены на три тематических направления: ГЭС и ГРЭС, НИИ и соцгорода. Рефтинский и Пороги имеют ГРЭС и ГЭС, Магнитогорск — соцгород, а Миасс — НИИ.

Презентация арт-объекта «Теплица»

Презентация арт-объекта «Теплица»

Помимо создания объектов в городах, команда биеннале организует туда выезды, которые позволяют познакомиться с городом. Поездки из Екатеринбурга в Рефтинский уже начались и продолжатся до ноября, позднее будут организованы однодневные поездки в Миасс и двухдневные в Магнитогорск.

«Порой мы живем с ошибочным стереотипом, что не в Рефтинском, Миассе, Магнитогорске или других географически близких нам городах мы не сможем узнать что-то интересное, а приезжая туда, мы открываем целый мир»,— объяснила Анна Пьянкова.

Исследователь Урала и экскурсовод Дмитрий Москвин добавил, что проекты арт-резиденций могут служить функции «проявления» населенных пунктов на карте, который актуален не только для гостей, но и для жителей. «Не надо иллюзий, что Рефтинский должен стать туристическим центром, но когда горожане хорошо, интересно о себе мыслят и говорят, это начинает интересовать внешнюю аудиторию»,— пояснил господин Москвин.

Анна Капустина