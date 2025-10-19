Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новосибирский облсуд проверит приговор бывшему замминистра транспорта региона

Коллегия Новосибирского областного суда рассмотрит 29 октября апелляционную жалобу защиты на приговор бывшему замминистра транспорта Сергею Ставицкому по делу о растрате (ст.33 , ст.160 ч.4 УК РФ). Информация об этом появилась в картотеке суда.

24 июня Железнодорожный суд райсуд назначил экс-чиновнику три года колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. После оглашения приговора бывшего замминистра взяли под стражу. Журналистам он сообщил, что никакого преступления не совершал и оспорит решение.

Чиновника областного правительства задержали в марте 2021 года. По материалам УФСБ в отношении него завели дело. По версии следствия, чиновник заключил с подведомственным учреждением фиктивный договор аренды автомобиля Toyota Land Cruiser, фактически принадлежащего ему, в результате областному бюджету причинен ущерб свыше 1,5 млн руб. Второй фигурант расследования, бывший руководитель территориального управления автодорог Михаил Чуманов заключил контракт с Минобороны РФ, 28 марта 2025 уголовное дело в отношении него было приостановлено

Илья Николаев

