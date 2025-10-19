«РИА Новости» узнало подробности дела о терроризме в отношении школьника

Школьника из Дагестана задержали при попытке забрать пистолет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Агентство уточняет, что участник «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ) склонял подростка к нападению на полицейских.

Как добавил источник, школьник свою причастность к преступлению не отрицает.

Ранее агентство сообщило, что в начале октября суд Дагестана отправил в СИЗО несовершеннолетнего 11-классника. Его подозревают в участии в террористической организации. По версии следствия, подросток в TikTok общался с «неустановленным участником» «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ).