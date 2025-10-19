В США у Boeing 737 во время полета лопнуло лобовое стекло

У самолета Boeing 737 MAX американской авиакомпании United на высоте 11 тыс. метров лопнуло лобовое стекло. На борту находились 140 пассажиров.

Как сообщает The Aviation Herald, инцидент произошел 16 октября. Самолет выполнял рейс из Денвера в Лос-Анджелес. Когда у судна лопнуло лобовое стекло, командир изменил курс и приземлился в Солт-Лейк-Сити.

Авиакомпания уточнила, что трещина появилась только в одном из слоев лобового стекла.

Пассажиров рейса доставили в Лос-Анджелес на запасном самолете. Борт с лопнувшим стеклом остается в Солт-Лейк-Сити.