За два часа над территорией России сбили 20 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 21:00 до 23:00 мск 18 октября силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над шестью регионами.

Как уточнило ведомство, семь БПЛА сбиты над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Брянской областями, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, один — над Тульской областью.

Вечером 18 октября предупреждение об угрозе атаки БПЛА объявили в Воронежской, Тульской, Липецкой и Пензенской областях. Аэропорты Саратова, Волгограда и Калуги приостановили работу.