Предполагаемого исполнителя покушения на Ирину Шевыреву задержали в Таджикистане

В Таджикистане задержали подозреваемого в покушении на убийство предпринимательницы Ирины Шевыревой из Казани. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — 30-летний мужчина из одного из ближних зарубежных государств, он пытался скрыться от следствия на территории Таджикистана. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Сегодня также стали известны имена других возможных участников преступления. Предполагаемыми заказчиками оказались муж и свекор пострадавшей — Иван Шевырев и его отец. Суд не стал заключать их под стражу, ограничившись продлением срока задержания на 72 часа. Оба отрицают свою причастность к преступлению. Подробнее — в материале «Ножом по семьям».

Нападение произошло 14 октября 2025 года на улице Восстания в Казани. Мужчина в шлеме напал на Ирину Шевыреву, когда она возвращалась к машине после того, как проводила ребенка в школу. Он несколько раз ударил ее ножом, включая удары в шею. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Влас Северин