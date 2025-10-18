«Локомотив» разрывает столицу

В центральном матче 12-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» обыграл ЦСКА с крупным счетом 3:0. Благодаря этой победе железнодорожники возглавили премьер-лигу с 26 очками. Столько же стало у «Краснодара», который одолел на выезде махачкалинское «Динамо» — 2:0, но он уступает «Локомотиву» по результату личной встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между столичными командами «Локомотив» (в зеленой форме) и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 12 Момент матча между столичными командами «Локомотив» (в зеленой форме) и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Момент матча между столичными командами «Локомотив» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Нынешнее дерби с участием «Локомотива» и ЦСКА было уже третьим в сезоне, но, конечно, по сравнению с матчами на групповом этапе Кубка России имело куда более серьезный вес. В кубковых матчах команды не испытывали такого давления, а сегодня на кону стояло лидерство в премьер-лиге.

Кубковая разминка закончилась в пользу армейцев, которые одержали победы в основное время и в серии пенальти. Зато железнодорожники могли похвастаться тем, что оставались единственными, кто не потерпел ни одного поражения в 11 турах чемпионата, а еще они лидировали по результативности с 26 голами. Кстати, предыдущие дерби «Локомотива» — со «Спартаком» и «Динамо» — получились сверхрезультативными (4:2 и 5:3 соответственно), хотя и красно-синие во встречах с этими командами забили немало (3:2 и 3:1).

Занимавшие первое и второе места ЦСКА с «Локомотивом», наверняка, следили и за «Краснодаром», который располагался на третьей строчке и также претендовал на лидерство.

Действующие чемпионы страны чуть ранее сыграли в Каспийске с махачкалинским «Динамо», которое очень опасно у себя дома. Вот и краснодарцы столкнулись с трудностями, увязнув в единоборствах, наверное, с одним из лучших клубов лиги по борьбе. Тем не менее на 43-й минуте первым же ударом в створ Эдуард Сперцян вывел гостей вперед, когда Лукас Оласа навесил в штрафную площадь, а Джон Кордоба грудью скинул мяч на своего капитана. Правда, ему помог рикошет от защитника Джемала Табидзе, но вскоре и хозяевам повезло, что опорник кубанцев Дуглас Аугусто угодил в штангу.

После перерыва наконец-то дошло и до удара по воротам Станислава Агкацева в исполнении нападающего «Динамо» Валдемиру Домингуша по прозвищу Миро. Голкипер «Краснодара» отвел угрозу, а потом его самого выручил центральный защитник Диего Коста, когда бил Мохаммаджавад Хоссейннеджад. Еще один момент был у Миро, но анголец промедлил, и Сергей Петров успел накрыть его. А на 80-й минуте махачкалинцы завозились у собственной штрафной на стандарте и позволили Виктору Са головой замкнуть подачу Оласы.

Подопечные Мурада Мусаева, который отбывал дисквалификацию за перебор желтых карточек, победили 2:0 и с 26 очками поднялись на первое место.

Теперь уже «Краснодар» ждал результата столичного дерби, на которое ЦСКА вышел в ослабленном составе. Мойзес пропускал матч из-за дисквалификации, а Матеус Алвес и Тамерлан Мусаев — по состоянию здоровья. Кроме того, отсутствовал в заявке основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев, который должен вернуться в строй к следующему туру. Несмотря на это, команда Фабио Челестини попыталась сразу ошеломить соперника, но в отличие от прошлой игры со «Спартаком», когда она к 18-й минуте вела 3:0, «Локомотив» ей смять не удалось.

Железнодорожники быстро остудили своих гостей резкими ответными акциями и даже постепенно захватили инициативу, а на 17-й минуте лучший бомбардир текущего чемпионата Алексей Батраков открыл счет, достигнув отметки в десять голов. 20-летний полузащитник поддержал атаку из глубины и нанес потрясающий удар из-за штрафной, который не потащил бы и Акинфеев, так что его сменщику Владиславу Торопу сложно предъявить претензии. Удивительно, что затем Батраков промазал в гораздо более простой ситуации, когда умчался от Игоря Дивеева один на один с Торопом. А перед этим еще и Александр Руденко переусердствовал, зарядив над перекладиной в хорошей позиции.

У ЦСКА долго не проходили его фирменные скоростные атаки с разгоняющими Кириллом Глебовым и Данилом Круговым.

Однако ближе к перерыву красно-синие создали просто идеальный момент для Алеррандро, когда тот же Глебов лежа отдал ему пас на пустые ворота. Бразилец обязан был забивать, но опорный хавбек «Локомотива» Артем Карпукас в сумасшедшем подкате сумел заблокировать его удар.

А на исходе первого тайма, на 48-й минуте, уже какой-то сумасшедший гол положил нападающий хозяев Дмитрий Воробьев. Когда он подобрал мяч рядом с угловым флагом, казалось, что армейцам абсолютно ничего не угрожает. И тут Воробьев так врезал почти с нулевого угла, что никто не понял, включая его самого, как он попал в рамку. Тороп вообще оторопел, а остальные в шоке схватились за голову. Вместо 1:1 стало 2:0 в пользу железнодорожников, хотя Воробьев с Батраковым вполне могли сделать как минимум по дублю еще до перерыва.

Во втором тайме Челестини произвел перестановки, в частности, опустив на левый фланг обороны Кругового, прорыв которого с прострелом на Матвея Кисляка едва не привел к голу. Но и Тороп спас армейцев от очередного набега Батракова. В целом же Челестини, похоже, совсем не нравился футбол его команды, и швейцарский специалист порой не скрывал своего раздражения. Если бы не миниатюрный офсайд у Руденко, то на 61-й минуте ЦСКА горел бы уже 0:3. Да и Тороп держал одноклубников на плаву. В одном из эпизодов он совершил двойной сейв, отбившись от Батракова и Данила Пруцева.

Замены Челестини тоже не работали. Впрочем, ему особо и некем было усилить игру. Разве что 19-летний Матия Попович однажды побеспокоил голкипера красно-зеленых Антона Митрюшкина, тогда как 18-летний Глеб Пополитов так ничем и не отметился. Последний шанс на спасение упустил Дивеев, когда боднул мяч рядом со штангой, а на 88-й минуте заменивший Карпукаса Николай Комличенко все-таки оформил железнодорожникам крупную победу — 3:0, технично пробив с передачи Дмитрия Баринова.

«Локомотив» набрал 26 очков и опередил «Краснодар» по дополнительным показателям, возглавив турнирную таблицу. ЦСКА с 24 баллами занимает теперь третье место.

Тем временем «Спартак» с трудом добился ничьей 1:1 в домашнем матче с «Ростовом». Уже на десятой минуте из-за травмы поле покинул центральный защитник красно-белых Срджан Бабич, а на 26-й за фол последней надежды был удален его напарник по обороне Александер Джику. Во втором тайме гости использовали численное преимущество, когда Тимур Сулейманов на 54-й минуте добил мяч в сетку после удара Ивана Комарова. Однако хозяева даже вдесятером активно действовали в атаке, одну из которых на 85-й минуте завершил Эсекьель Барко. Ростовчане продлили свою беспроигрышную серию до семи матчей. Ну а «Спартак» вновь потерял важные очки и в лучшем случае останется на шестом месте по итогам 12-го тура с 19 баллами.

Александр Ильин