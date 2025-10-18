В Татарстане задержали возможных организаторов расправы над предпринимательницей

В Татарстане задержали пятерых человек, которых подозревают в причастности к нападению на казанскую предпринимательницу Ирину Шевыреву, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Среди них, как сегодня сообщал «Ъ Волга-Урал», оказались ее муж, бизнесмен Иван Шевырев, а также его отец. Кроме того, полиция задержала начальника службы безопасности фирмы «Автодор» Андрея Черкасина и еще двоих возможных пособников, которые помогали организовывать нападение.

Также был задержан предполагаемый исполнитель преступления — 30-летний «уроженец одного из государств ближнего зарубежья». Он попытался скрыться от следствия на территории Таджикистана, но ему этого не удалось, сообщила госпожа Волк. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Сегодня Советский районный суд Казани не стал арестовывать мужа нападавшей и ее свекра. Им, по просьбе прокуратуры, продлили срок задержания на 72 часа. Иван Шевырев и его отец Станислав Шевырев, которых подозревают в заказе на убийство, заявляют о своей невиновности. Фигурантам дела может грозить до 12 лет лишения свободы.

Нападение на Ирину Шевыреву произошло утром 14 октября рядом с гимназией на ул. Восстания в Казани. Нападавший нанес ей несколько ударов ножом в шею и скрылся. Госпожу Шывереву госпитализировали. Расследование контролирует прокуратура Московского района Казани. О ходе расследования также поручил докладывать глава СК РФ Александр Бастрыкин.

