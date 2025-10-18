Арестован бывший зампред городского избиркома Ярославля

В Москве суд отправил под арест бывшего заместителя председателя избирательной комиссии города Ярославля Олега Сабанова. Об этом сообщил РБК.

«Ъ» сообщил, что арестованные Олег Сабанов и Иван Седов были помощниками бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере. Доследственная проверка длилась больше года и привела к возбуждению уголовного дела. Накануне обвиняемые были задержаны.

По данным «Ъ», дело связано с махинациями во время выборов в совет депутатов Богородского округа Подмосковья, которые прошли в сентябре этого года. По мнению следователя, «инкриминируемое преступление обвиняемые не могли совершить втроем, в деле есть неустановленные лица».

Олег Сабанов был избран заместителем председателя избирательной комиссии города Ярославля (сейчас ликвидирована) в 2017 году. До этого он возглавлял Волоколамскую территориальную избирательную комиссию. В 2022 году он участвовал в качестве кандидата от партии «Новые люди» на дополнительных выборах депутата Ярославской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. Как писал портал «Новости 44», в 2023 году господин Сабанов участвовал на довыборах в Костромскую областную думу.