Партийно-подследственная группа

Суд в Москве по ходатайствам ГСУ СКР арестовал бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров, президента ассоциации «Анкор» (Мытищи) Михаила Фальченко, а также двух его помощников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере во время подмосковных выборов. В самой партии говорят, что главный фигурант был изгнан из «пенсионеров» по компрометирующим его мотивам, а уходя, оставил организацию без связи, соцсетей и сайта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фальченко

Фото: Партия пенсионеров Михаил Фальченко

Фото: Партия пенсионеров

Басманный райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) СКР об избрании меры пресечения бывшему руководителю центрального аппарата Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Михаилу Фальченко. Вместе с ним были арестованы его помощники Олег Сабанов и Иван Седов. Последний, как выяснилось при установлении личности, работает торговым представителем в компании Lamoda. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в ГСУ СКР 13 октября, на следующий день фигурантов задержали. Подробности уголовного дела следствие и защита фигурантов пока не раскрывают.

По данным “Ъ”, дело связано с махинациями во время выборов в совет депутатов Богородского округа Подмосковья, которые прошли в сентябре этого года.

В Партии пенсионеров “Ъ” сообщили, что господин Фальченко ранее являлся проректором Российской академии кооперации, работал в партиях «Родина» и «Справедливая Россия». В последней он являлся одним из руководителей центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Зампред центрального совета Партии пенсионеров генерал-майор в отставке Владимир Ворожцов рассказал “Ъ”, что в октябре 2022 года «за действия, наносящие существенный ущерб политическим интересам и имиджу» партии, господин Фальченко был уволен из нее по компрометирующим основаниям. Уходя, бывший функционер «отключил все средства связи, уничтожил электронный архив и заблокировал официальный сайт партии», а потом в течение полутора лет судился со своими бывшими единомышленниками. Точку в конфликте поставил Мособлсуд, принявший сторону «пенсионеров». По данным партийцев, уголовное преследование господина Фальченко не связано с его работой у «пенсионеров».

Защита бывшего функционера считает, что в деле нет самого события преступления, а деньги фигурантом расходовались «целевым образом».

Адвокат господина Фальченко отмечал, что его подзащитный трудоустроен, имеет постоянное место жительства на территории России, не намерен препятствовать следствию.

Следователь заявил, что причастность его и других фигурантов к преступлению подтверждается в том числе допросами свидетелей и «иными материалами уголовного дела». «Инкриминируемое преступление обвиняемые не могли совершить втроем, в деле есть неустановленные лица. При избрании более мягкой меры пресечения они могут попытаться скрыться, воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства»,— уточнил следователь.

Адвокаты обвиняемых просили ограничиться в их отношении домашними арестами. По словам юристов, доследственная проверка велась около года, фигуранты знали о ней и никак не препятствовали данному мероприятию. «Угрожать свидетелям мой подзащитный из-под домашнего ареста не сможет, также надо отметить, что ему инкриминируют ненасильственное преступление. Для побега за границу у него нет материальных средств»,— заявил адвокат господина Седова.

Судья Евгения Николаева доводам защиты не вняла и удовлетворила ходатайства следователя, отправив всех трех фигурантов в СИЗО до 13 декабря.

Ефим Брянцев, Николай Сергеев