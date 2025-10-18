Наставник «Локомотива» о победе над СКА: мы играли очень сильно

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что к победе над СКА в Санкт-Петербурге привела хорошая командная работа и предварительный анализ соперника. Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 18 октября «Локомотив» обыграл СКА со счетом 3:1: в первом периоде ярославцы забили два гола, во втором — один, а в третьем — пропустили. По словам главного тренера, задачей «Локомотива» в этом матче было повести в счете.

«Мы знали, что в обороне нам нужно будет показать все, на что мы способны. Знаете, мы повели 3:0, а потом, как говорится, удержали преимущество. Все сыграли отлично. Мы сейчас прикладываем командные усилия, и это приносит свои плоды — мы набираем важные очки»,— прокомментировал Боб Хартли.

Как рассказал господин Хартли, у СКА быстрые нападающие, а часть защитников готовы подключаться в атаку, поэтому еще одной задачей на матч было не допустить быстрых контратак и не давать сопернику много двигаться в своей зоне.

«Мы играли очень сильно, не давая им организоваться, не давая им подключать своего защитника к атаке. Это было очень важно для нас»,— сказал наставник.

Журналисты поинтересовались у главного тренера, какую задачу он поставил своим подопечным в третьем периоде, когда счет стал 3:1, — забить еще или обороняться.

«Мы всегда хотим хорошо играть в обороне, но я не большой любитель отступать и сидеть сложа руки. Мы всегда стараемся идти вперед. Когда соперник начал проигрывать, у него появилась энергия, он набрался сил, начал атаковать и сделал отличный рывок. Мы хорошо оборонялись. Даниил Исаев сделал нам пару важных сейвов, но сдержать их было непросто. Когда они забили, я почувствовал, что они сыграли очень хорошо»,— поделился своим мнением специалист.

Отдельный вопрос наставнику задали про автора одного из голов — Александра Радулова. Представители СМИ напомнили, что форвард «всегда отлично играет против СКА».

«Когда я пришел в "Локомотив", я увидел, что Радулов играет хорошо против всех. Он — наша сила, невероятный лидер для нас. Вы посмотрите, сколько страсти он вкладывает в игру. Он играет с энтузиазмом 20-летнего парня. Думаю, это отличный пример для всех игроков. Не знаю, где бы мы были без него»,— сказал Боб Хартли.

20 октября «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо».

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и второе в общей таблице регулярного чемпионата с 24 очками.

Алла Чижова