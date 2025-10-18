В Дакке горит международный аэропорт Бангладеш Хазрат Шахджалал

В международном аэропорту Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш произошел пожар. Авиагавань приостановила работу.

Пожар начался в грузовом терминале около 14:30 по местному времени (11:30 мск), сообщает The Daily Star со ссылкой на источники. Представитель аэропорта заявил газете, что к 17:00 (14:00 мск) пожар удалось локализовать. Ожидается, что аэропорт будет закрыт до 21:00 по местному времени (18:00 мск), сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта Мохаммад Ибрагим Халил.

По данным источников The Daily Star в аэропорту Дакки, не менее пяти рейсов различных авиакомпаний были перенаправлены в аэропорты Шаха Аманата в Чаттограме и Османи в Силхете.