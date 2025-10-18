СКА очнулся, когда было поздно

Хоккеисты СКА на своей площадке уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в матче чемпионата КХЛ. Это уже седьмой проигрыш армейцев в восьми последних встречах. Кризис команды, которой руководит Игорь Ларионов, продолжается, и ему не видно конца.

Надежд на то, что СКА превзойдет «Локомотив», действующего обладателя Кубка Гагарина, было немного. Ведь петербуржцы проигрывали в последнее время таким командам, как «Торпедо», «Автомобилист», «Нефтехимик». Единственная победа была добыта в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:1), да и то решающую шайбу засчитали ошибочно: она влетела в ворота через дырку с внешней стороны сетки.

На этот раз в составе СКА впервые не было Игоря Ларионова-младшего, форварда. Сказали, что у него повреждение. Многие восприняли это как хороший знак, потому что тренер Игорь Ларионов приводит сына в команды, в которых работает, а тот не блещет результативной игрой. В этом сезоне на счету Ларионова-джуниора один гол и две результативные передачи в 15 матчах. Удручающий показатель. Еще, говорят, из-за Ларионова-младшего в команде случаются конфликты. Потому что его показатели не радуют и других игроков.

Но игра СКА в отсутствие одного из «центров» — «умных центров», как высказался о нем тренер Игорь Ларионов, — сильно не изменилась. Те же ошибки в обороне и беспомощность в атаке. В первом периоде армейцы пропустили две шайбы. Сначала отличился 39-летний лидер «Локо» Александр Радулов, который добил шайбу в сетку с пятачка, когда вся пятерка хозяев «смотрела хоккей». А затем гости вывели бросок нападающего Рушана Рафикова. Вратарю хозяев Егору Заврагину закрыли обзор, и шайба прилетела в сетку. Оба гола были забиты при игре в равных составах. Преимущество «Локомотива» было полным.

Во второй двадцатиминутке гости сбавили обороты, играли больше «по счету». Забросили для порядка одну шайбу. Мастерски подставил клюшку под бросок партнера форвард Артур Каюмов. Петербуржцы не нашли чем ответить. Хотя нанесли по воротам больше бросков, чем в первом периоде (13 против 3). Их блокировали защитники и вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

Только в заключительной двадцатиминутке армейцы встрепенулись. И на 45-й минуте сумели «реализовать лишнего», когда у «Локомотива» был удален игрок. Отличился капитан СКА Сергей Плотников, замкнувший на «пятаке» передачу Михаила Воробьева. Развить успех хозяевам не удалось. Ярославцы не собирались упускать победу и как могли закрыли пути к своим воротам. У петербуржцев не хватило мастерства и выучки, чтобы переломить ход матча. Хотя на последних секундах был штурм владений гостей. И судьи даже назначили буллит, когда вратарь «Локо» сдвинул с места ворота. Но форвард Андрей Локтионов не сумел реализовать бросок.

Итог — 1:3 в пользу «Локомотива». Седьмое поражение для СКА в восьми последних встречах. В каждой из них армейцы не смогли забросить больше двух шайб. И это несмотря на что, что Игорь Ларионов, который тренер, обещал поставить команде «атакующий хоккей». Про ошибки в обороне и говорить смешно: они продолжаются из матча в матч.

Петербуржцы сейчас делят с ЦСКА восьмое — девятое места в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Именно против армейцев Москвы они сыграют в Ледовом дворце 22 октября.

Кирилл Легков