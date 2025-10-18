В Минпромторге рассказали, кого не затронет повышение утильсбора на автомобили

В Минпромторге сообщили, что предстоящее изменение правил расчета утилизационного сбора на автомобили — включая повышение ставок для машин мощностью свыше 160 л. с.— не коснется тех, кто оплатил сбор до вступления новых норм в силу. Там опровергли информацию о том, что отсрочка новых правил утильсбора будет действовать только для автовладельцев, которые купили машины за границей до 12 сентября, передает «Интерфакс».

Сейчас в ведомстве рассматривают возможность перенести вступление новых правил на месяц — с 1 ноября на 1 декабря.

О том, что Минпромторг хочет ограничить право воспользоваться отсрочкой для тех, кто купил автомобиль после 12 сентября, сообщил Telegram-канал Mash. Издание ссылалось на слова главы Минпромторга Антона Алиханова, но позже отредактировало сообщение.

Минпромторг анонсировал корректировку расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в сентябре. По новым правилам он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности. Из-за информации о введении новых правил возник ажиотаж среди покупателей. Он спровоцировал пробки на пограничных пунктах пропуска и привел к росту сроков доставки автомобилей.

