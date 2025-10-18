В 2025 году в Татарстане по программе «Наш двор» планируют обновить 564 территории

В следующем году в Татарстане по программе «Наш двор» планируют обновить 564 дворовые территории в 13 муниципалитетах. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства республики.

Наиля Зиннатуллина отметила, что в некоторых районах уже начались встречи с жителями и подготовительные работы, включая уборку старого оборудования.

Все запланированные на 2025 год работы по программе «Наш двор» в Татарстане уже завершены. Дорожные работы и монтаж освещения завершены в сентябре, а установка игрового и спортивного оборудования — 8 октября. На данный момент принято 546 из 677 благоустроенных дворов.

Влас Северин