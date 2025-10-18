В Татарстане завершили все работы на 2025 год по программе «Наш двор»

Все запланированные на 2025 год работы по программе «Наш двор» в Татарстане завершены. Как сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства, дорожные работы и монтаж освещения были закончены еще в сентябре, а установка игрового и спортивного оборудования — 8 октября.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На данный момент принято 546 из 677 благоустроенных дворов. Все ранее выявленные замечания устранены. Наибольшее число нарушений пришлось на дорожные работы, а лучшие результаты показали Высокогорский и Заинский районы.

До 30 января 2026 года запланирован разбор ошибок с подрядчиками, а также обучение для управляющих компаний. Параллельно начата подготовка программы на следующий год, в которую уже включены 564 двора.

