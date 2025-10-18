Суд поместил в СИЗО экс-главу «Россети Сибирь» по делу о взятках

Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения бывшему гендиректору ПАО «Россети Сибирь» Павлу Акилину. Его поместили в СИЗО до 16 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Экс-главе «Россети Сибирь» вменяют в вину получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание до 15 лет лишения свободы). Согласно данным ЕГРЮЛ, Павел Акилин возглавлял «Россети Сибирь» с апреля 2019-го по 30 марта 2025 года. На этом посту его сменил Антон Дьячков, контракт с которым был подписан до 3 апреля 2028 года.

В августе 2024 года стало известно об аресте заместителя гендиректора «Россети Сибирь» Игоря Павлова, которому предъявили обвинения в получении взятки через посредника. Согласно версии регионального СУ СКР, в апреле 2023 года между одной из коммерческих организаций и «Россети Томск» был заключен договор на строительство, установку и введение в эксплуатацию четырех электроподстанций в Томской области.

Следствие считает, что Игорь Павлов через посредника предложил руководителю фирмы передать ему 3 млн руб. За это вознаграждение он обещал ускорить и упростить процесс приемки выполненных работ, а также предоставить возможность в последующем участвовать в тендерах. Директор организации согласился передать взятку, однако сумма была снижена до 1,5 млн руб., установили правоохранители.

Александра Стрелкова