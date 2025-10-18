СМИ сообщили об убийстве в Турции основателя канала «Утро Дагестан» Абакарова

В Турции нашли тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова с ножевыми ранениями. Об этом сообщает турецкий портал HaksozHaber, также информацию подтверждает РБК со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным HaksozHaber, преступление произошло на арендованной вилле в стамбульском районе Эюпсултан. Сообщается, что дом арендовали 6 октября, на следующий день с Абакаром Абакаровым пришел еще один человек, который позже покинул дом с двумя сумками. Тело убитого обнаружила уборщица.

О предполагаемой смерти Абакара Абакарова накануне сообщали дагестанские паблики. Официальных подтверждений нет до сих пор.

Согласно некоторым сообщениям в Сети, канал «Утро Дагестан» мог быть создан при поддержке бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева (объявлен в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). В октябре 2023 года канал обвиняли в координации погрома в аэропорту Махачкалы, куда должен был прилететь рейс с беженцами из Израиля. Спустя месяц МВД РФ объявило господина Абакарова в розыск.