В работе приложения и сайта «Парковки Санкт-Петербурга» произошел глобальный сбой

Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения «Парковки Санкт-Петербурга» днем 18 октября. Также временно недоступен в субботу оказался сайт сервиса.

В Городском центре управления парковками объяснили неполадки «экстренными техническими работами».

«Информируем о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий посредством СМС, через приложение "Парковки Санкт-Петербурга", через портал parking.spb.ru, Сбер, Telegram-бот в связи с экстренными техническими работами»,— говорится в официальном сообщении ЦУП.

В ведомстве также принесли пользователям извинения за доставленные неудобства и пообещали информировать об изменении ситуации в дальнейшем.

Ранее «Ъ-СПб» писал о регулярных сбоях в работе сервиса оплаты парковок осенью прошлого года. Они были связаны с переходом на отечественное программное обеспечение.

