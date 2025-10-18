Дмитриев потребовал извинений от The Washington Post за приписанную цитату

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев потребовал извинений от The Washington Post. Поводом стала цитата, которую ему приписала американская газета.

Речь идет о материале «Похоже, что телефонным звонком Путину удалось изменить мнение Трампа по Украине. Снова». Автор Робин Диксон писала, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогли восстановить отношения после нового телефонного разговора. Журналист также приводила якобы прозвучавшее заявление господина Дмитриева о «новом сценарии» разрешения конфликта, который будет разворачиваться «в Будапеште на личной встрече (Путина и Трампа.— "Ъ") без путающейся под ногами мелюзги».

Автор взяла эту цитату из Telegram-канала Кирилла Дмитриева, но эти слова спецпредставитель не писал. Сообщение было репостом из Telegram-канала «Пул N3».

Господин Дмитриев в соцсети X назвал текст американского издания «вопиющим искажением правды». Он потребовал от редакции исправить ошибку и провести внутреннее расследование.