Телефонный разговор Трампа и Путина завершился

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, он продлился около двух часов. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters. Президенты договорились на следующей неделе провести встречу представителей на высоком уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным портала Axios, президенты обсуждали украинский конфликт. Разговор состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в Вашингтон 17 октября. Зеленский планирует обсудить поставки оружия, включая крылатые ракеты Tomahawk, и надеется, что встреча может приблизить завершение конфликта.

Господин Трамп также упоминал о планах украинского руководства перейти в наступление. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на встрече. По информации Politico, Украина надеется договориться о поставках вооружений для контрнаступления.