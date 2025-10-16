Телефонный разговор Трампа и Путина завершился
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, он продлился около двух часов. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters. Президенты договорились на следующей неделе провести встречу представителей на высоком уровне.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По данным портала Axios, президенты обсуждали украинский конфликт. Разговор состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в Вашингтон 17 октября. Зеленский планирует обсудить поставки оружия, включая крылатые ракеты Tomahawk, и надеется, что встреча может приблизить завершение конфликта.
Господин Трамп также упоминал о планах украинского руководства перейти в наступление. Ожидается, что этот вопрос будет поднят на встрече. По информации Politico, Украина надеется договориться о поставках вооружений для контрнаступления.