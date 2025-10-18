Вэнс и Уиткофф готовятся посетить Израиль на следующей неделе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Стив Уиткофф могут посетить Израиль на следующей неделе для обсуждения дальнейшей реализации мирного плана по Газе. Об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источники. По информации газеты The Times of Israel, американский вице-президент прибудет в Израиль уже в понедельник.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«США вкладывают в это мероприятие всю свою мощь, и не похоже, что они сбавили обороты»,— сказал собеседник Ynet. Источники портала отметили, что господин Уиткофф внимательно следит за исполнением плана по прекращению огня в секторе Газа.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» в рамках плана президента США Дональда Трампа. Вскоре господин Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась. По соглашению с Израилем «Хамас» освободил 20 живых заложников и передал 28 тел погибших. В ответ израильская сторона освободила 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному лишению свободы, и более 1,7 тыс. жителей анклава.