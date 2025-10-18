Ульяновский губернатор рассказал о состоянии подстанции после атаки БПЛА

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал подробности об атаке дронов на подстанцию в Вешкаймском районе. По его словам, удалось «избежать серьезных разрушений». Пожар на подстанции локализовали, ее работа уже восстановлена.

Господин Русских уточнил, что никто не пострадал, а электроснабжение осуществляется в штатном режиме. По его поручению в район отправился замгубернатора Владимир Разумков. Он проведет на месте заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Губернатор призвал «скоординировать действия и исключить все возможные негативные последствия».

«Каждые два часа заслушиваю доклад о ситуации от местных властей и представителей силовых ведомств. Спецслужбы продолжают работать на месте»,— написал в Telegram.

Через подстанцию «Вешкайму» идут поставки электричества из северо-восточных регионов, в том числе от Сызранской и Жигулёвской ГЭС, в центральные районы России. Эта подстанция также обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области.

Атака на подстанцию была осуществлена ночью 18 октября. Власти сообщали, что «в результате попадания четырех БПЛА» произошли два взрыва.