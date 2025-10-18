В Ульяновской области после атаки БПЛА загорелась подстанция

В Ульяновской области в ночь на субботу БПЛА атаковали подстанцию. Произошел пожар, никто не пострадал, сообщил центр управления регионом (ЦУР) в Telegram.

Была атакована подстанция в поселке Вешкайме, который находится в 88 км от областного центра. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва, рассказали в ЦУР.

«Пожар локализован, работа подстанции восстановлена, подача электричества осуществляется в штатном режиме»,— уточнили в центре.

Минобороны РФ о сбитых над Ульяновской областью дронах не сообщало. По данным ведомства, за ночь силы ПВО сбили 41 беспилотник над 12 российскими регионами.