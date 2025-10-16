Дело о грабеже во время избиения трех ижевчан пьяной компанией направят в суд

Уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК) во время избиения трех человек пьяной компанией возле магазина «Полет» на ул. Ворошилова в Ижевске в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили «Ъ-Удмуртия» в МВД по республике. Материалы по фактам побоев и хищения смартфона выделены в отдельное производство.

Это произошло 6 сентября. Знакомая пострадавшей рассказала местному изданию «Сусанин», что в ту ночь пострадали три человека — 41-летняя инвалид по зрению и ее соседи. «Возле подъезда (дома, где проживает пострадавшая с ОВЗ.— “Ъ-Удмуртия”) стояла пьяная шумная компания — три парня и четыре девушки, всем примерно по 20 лет. Женщина сделала им замечание. В ответ на это одна из девушек облила ее пивом, другая стала показывать ей “какую-то корочку”, говорила, что из полиции»,— пишет СМИ. Обратившаяся попыталась сфотографировать удостоверение, однако один из парней отобрал ее телефон и убежал.

Компания переместилась к магазину «Полет», мимо которого проходили знакомые пострадавшей. Инвалид попросила девушку из группы позвонить отнявшему телефон, однако получила удар и упала. Тогда компания начала избивать всех троих. «В ходе возникшего конфликта одна из женщин, находившихся во дворе, нанесла потерпевшей (речь о жительнице с ОВЗ.— “Ъ-Удмуртия”) побои и вырвала из ее рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме 20 тыс. руб.»,— говорится в сообщении МВД.

Как заявила знакомая пострадавшей, судмедэкспертиза показала, что вреда здоровью нет. После инцидента было заведено уголовное дело по факту грабежа (ст. 161 УК). Задержанной оказалась 20-летняя безработная, ей назначили подписку о невыезде. Знакомая со ссылкой на следователей утверждает, что одна из девушек, которая была в компании, состоит на учете в наркологии, другая — является матерью двоих детей. «Сейчас с пострадавшей работает адвокат из Москвы Александр Шушаков»,— пишет «Сусанин». Все лица установлены и допрошены в рамках расследования уголовного дела.

Потерпевшей жительнице с ОВЗ вернули похищенное и возместили ущерб за поврежденный смартфон. «В настоящее время из уголовного дела выделены материалы проверки по фактам нанесения побоев (в том числе соседям.— “Ъ-Удмуртия”), а также хищения мобильного телефона»,— добавили в МВД. Размер и меру наказания определит суд.