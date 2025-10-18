Стивен Сигал хочет сняться в российском кино
Американский актер Стивен Сигал сообщил, что хочет вернуться в киноиндустрию. У него есть планы сняться в российском кино, но подробности он не привел.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Да, я бы хотел сделать и то, и другое»,— ответил американский актер на соответствующий вопрос ТАСС.
Стивен Сигал в 2016 году получил гражданство России. В 2018 году он занял пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США. В 2023-м президент Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.
В августе этого года Стивен Сигал вместе с сыном Домиником Сан Рокко Сигалом зарегистрировали в Москве компанию ООО «Хикари». Ее соучредитель заявил, что «Хикари» будет заниматься, в том числе, переработкой грязного пластика.