Стивен Сигал хочет сняться в российском кино

Американский актер Стивен Сигал сообщил, что хочет вернуться в киноиндустрию. У него есть планы сняться в российском кино, но подробности он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое»,— ответил американский актер на соответствующий вопрос ТАСС.

Стивен Сигал в 2016 году получил гражданство России. В 2018 году он занял пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США. В 2023-м президент Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.

В августе этого года Стивен Сигал вместе с сыном Домиником Сан Рокко Сигалом зарегистрировали в Москве компанию ООО «Хикари». Ее соучредитель заявил, что «Хикари» будет заниматься, в том числе, переработкой грязного пластика.