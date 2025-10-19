Доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии в сентябре увеличилась до 73,9%

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в сентябре составила 73,9%, увеличившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с августом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне общего роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в России, который достиг 77,7%, Удмуртия остается в числе регионов с относительно низкими показателями. В стране наибольшие доли отказов были зафиксированы в Забайкальском крае (79,9%) и Кемеровской области (79,7%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на снижение ключевой ставки до 17%, банки продолжают проявлять осторожность в кредитовании, особенно в отношении заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Тем не менее, уровень одобрения кредитов остается высоким для клиентов с хорошей кредитоспособностью.

Напомним, жителям Удмуртии выдали 15,4 тыс. потребительских кредитов в сентябре. Это на 7,2% меньше, чем в августе.

Анастасия Лопатина