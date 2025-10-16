На 7,2% снизилась выдача потребительских кредитов в Удмуртии за месяц

Жителям Удмуртии выдали 15,4 тыс. потребительских кредитов в сентябре. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), это на 7,2% меньше, чем в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России в сентябре количество выданных потребительских кредитов снизилось на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,49 млн. ед. Также этот показатель снизился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что низкий аппетит банков к риску продолжает оказывать влияние на рынок кредитования. Регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, что приводит к более строгим требованиям к заемщикам.

Напомним, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Удмуртии в августе составила 69,1%. Это на 4,1 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Лопатина