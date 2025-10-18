В Самарской области беременным студенткам заплатят 200 тысяч рублей

В Самарской области до 200 тыс. руб. увеличили размер единовременной выплаты студенткам-очницам средних специальных и высших учебных заведений. Соответствующий приказ издан областным минсоцдемографии.

Как указано в документе, для получения увеличенной выплаты необходимо встать на учет по беременности до 31 декабря 2025 года.

Мера поддержки для беременных студенток появилась весной этого года — в апреле губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что забеременевшие женщины, обучающиеся очно в ссузах и вузах региона, получат по 100 тыс. руб. Региональная выплата софинансируется из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Семья».

Кроме того, с ноября 2024 года, по поручению губернатора, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают по 100 тыс. руб. Если беременная является студенткой-очницей и ее возраст — от 18 до 25 лет, она получает обе выплаты.

На этой же неделе стало известно, что в Самарской области снижена единовременная выплата добровольцам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ об участии в СВО. Размер региональной выплаты сократился в девять раз — с 3,6 млн руб. до 400 тыс. руб. При этом офицерам запаса, отправляющимся на СВО, по-прежнему выплачивается 3,6 млн руб.

Сабрина Самедова