Армения допускает подачу заявки на вступление в Евросоюз в ноябре

Армения уже в следующем месяце может подать заявку на вступление в Евросоюз, однако точные сроки неизвестны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (внесено в реестр иноагентов).

«Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году ... Но, как я уже сказал, это наша официальная политика»,— заявил господин Мирзоян. Он отметил, что точные сроки введения безвизового режима между ЕС и Арменией сложно прогнозировать, однако это может занять от года до двух лет.

Армения активно сотрудничает с Евросоюзом и уже значительно укрепила с ним отношения, добавил министр. По его словам, Ереван и Брюссель обсуждают несколько новых документов и завершили подготовку новой программы партнерства, которую планируют подписать в ближайшие три месяца.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В июле армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна стремится стать членом Евросоюза. По его словам, у Армении есть стратегия и программа реформ, которую власти будут реализовывать до тех пор, пока страна не будет соответствовать необходимым стандартам.