В Петербурге ищут подрядчика для фестиваля ледовых скульптур за 94 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на оказание услуг по проведению фестиваля ледовых скульптур. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 94,4 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет разработать концепцию, а также создать и разместить на территории Петропавловской крепости не менее 14 ледовых арт-объектов. Все они должны быть выполнены изо льда, с элементами художественной резки. Для создания фигур исполнителю нужно будет использовать не менее 160 куб. м льда, обеспечить услуги по его калибровке, доставке, разгрузке и дальнейшей утилизации после завершения мероприятия.

Предполагается, что сам фестиваль ледовых скульптур в Петербурге стартует в период с 15 по 29 декабря и продлится около трех недель. Работы согласуются с планом-графиком городского комитета по развитию туризма, уточняется в документах.

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2025 года. Итоги планируется подвести 11 ноября.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году на праздничное оформление города к Новому году власти Петербурга выделили более 315 млн рублей.

Андрей Цедрик